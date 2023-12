Finanza Convegno: "La riduzione dei premi INAIL per interventi prevenzione aspetti tecnici e amministrativi 4 dicembre 2023

4 dicembre 2023 137

137 Stampa

Redazione

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto in collaborazione con Inail direzione territoriale Livorno -Grosseto organizza un incontro di informazione e approfondimento dal titolo “La riduzione dei premi INAIL per interventi di prevenzione tra aspetti tecnici e amministrativi” L’evento si terrà presso la sede di Confartigianato Imprese Grosseto via Monterosa 26 alle ore 10 di giovedì 7 dicembre ed è rivolto ad aziende e professionisti della sicurezza e della consulenza aziendale. Iscrizione obbligatoria al seguente link https://forms.gle/fXinZi125Chm6Cg58, per informazioni grosseto@artigianigr.it 0564 419611. L’evento è valido ai fini dell’attribuzione di n. 2 crediti formativi ai fini della formazione obbligatoria per gli iscritti all’ODCEC GR - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (iscrizioni sul portale all’indirizzo www.fpcu.it). Programma - ore 10.00 Registrazione dei partecipanti - ore 10:20 Saluti istituzionali Giovanni Lamioni (Presidente Confartigianto Imprese Grosseto) Paolo Mazzetti (Presidente ODCEC Grosseto) Antonella Biondi (Presidente Co.Co.Pro. Inail Grosseto) Giovanni Lorenzini (Direttore territoriale Inail Livorno Grosseto) - ore 10.30 Inizio lavori Intervengono: Filippo Palumbo (Responsabile sede Inail Grosseto) Carlotta Lazzi (Responsabile Sub Processo Aziende Sede di Grosseto) Chiara Breschi (Professionista CTSS Toscana) Testimonianza aziendale - ore 12:30 Question time. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Convegno: "La riduzione dei premi INAIL per interventi prevenzione aspetti tecnici e amministrativi Convegno: "La riduzione dei premi INAIL per interventi prevenzione aspetti tecnici e amministrativi 2023-12-04T17:30:00+01:00 278 it Confartigianato Imprese Grosseto in collaborazione con Inail Livorno -Grosseto organizza un incontro dal titolo “La riduzione dei premi INAIL per interventi di prevenzione tra aspetti tecnici e amministrativi” - Grosseto giovedì 7 dicembre ore 10 PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/22/20220422121847-b8f22463.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/22/20220422121847-b8f22463.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 04 Dec 2023 17:30:00 GMT