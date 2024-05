Attualità Convegno: "Ho una caratteristica in più: Parliamo di dislessia" 20 maggio 2024

Grosseto: Martedì 21 ore 10 Aula Magna si terrà il convegno dal titolo "Ho una caratteristica in più: Parliamo di dislessia". L'evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell'Università di Siena, Commissione Inclusione dell'Università di Siena, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Grosseto e Consulta Provinciale degli Studenti. Il tema della dislessia è stato proposto dalla Consulta provinciale degli studenti; aprono i lavori il professor Roberto Mugnai, rappresentante della Fondazione Polo Universitario Grossetano, e il dott. Gabriele Marini, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Grosseto. Intervengono sul tema la professoressa Alessandra Romano, docente del CdL in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Siena e membro della Commissione Inclusione dell'Università di Siena, l'avvocata Vittoria Hayun, Presidente della onlus PILLOLE DI PAROLE, la dottoressa Lucia Brunelli presidente dell'associazione APPRENDIPIU' di Grosseto, e i Tutor Settore inclusione comunità studentesca in servizio presso il Polo Universitario Grossetano. Modera Milla Russo, presidente della Consulta.



