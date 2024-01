Convegno "Dalla nuova Pac-Csr al Pnrr: le opportunità del settore" al Granaio Lorenese di Grosseto

Grosseto: Si è concluso con successo il convegno tenutosi a Grosseto e organizzato dal Distretto Biologico della Maremma Toscana in collaborazione con Banco Bpm intitolato "Dalla nuova Pac-Csr al Pnrr: le opportunità del settore" che ha visto la partecipazione di oltre 100 imprese del territorio.



L’incontro ha offerto un'approfondita esplorazione delle dinamiche che interessano l'agricoltura italiana e internazionale.

Il palco del Granaio, infatti, è stato la cornice di un confronto approfondito su temi di attualità cruciali come il Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la nuova Pac, ovvero la Politica Agricola Comune 2023-2027, fondamentale per garantire il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Al centro della discussione anche il Csr, il Complemento per lo Sviluppo Rurale, punto di riferimento dello sviluppo rurale in Toscana per il medesimo quinquennio.

Tematiche complesse sulle quali è intervenuto il docente di politica agroalimentare dell’Università degli Studi di Perugia, Angelo Frascarelli che con la sua testimonianza ha offerto numerosi spunti di riflessione e dibattito, in particolare circa la Pac e le sfide future del settore biologico.





Dopo i saluti di benvenuto di Giovanni Sordi, direttore di Terre Regionali Toscane, e di Elisabetta Guerrieri, responsabile commerciale Direzione Tirrenica di Banco Bpm, sono intervenuti il responsabile Aziende di Banco Bpm, Massimo Pasquali e il presidente del Distretto Biologico della Maremma Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.





“Il Distretto Biologico continua a migliorarsi – commenta il presidente del Distretto Biologico della Maremma Toscana Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. La campagna associativa va avanti senza sosta e i progetti su cui stiamo lavorando sono numerosi. Dopo l'ormai consolidata collaborazione con Banca Tema, sigliamo oggi un nuovo accordo con Banco Bpm, una realtà radicata sul nostro territorio che, con i propri servizi, rappresenta un partner perfetto per il Distretto e i suoi associati. L'auspicio è, inoltre, continuare a realizzare giornate formative come quella di oggi, per la quale ringraziamo il dottor Frascarelli che, con la sua esperienza nel settore agricolo, si è confermato una risorsa preziosa."

Viva soddisfazione anche da parte di Massimo Pasquali, responsabile Aziende di Banco Bpm che commenta: “L’agricoltura è alla base della nostra tradizione. Il nostro punto di forza è la presenza di colleghi con forti competenze sul settore unite alla profonda conoscenza dei territori – dichiara -. Come terzo gruppo bancario del paese siamo attrezzati per rispondere alle esigenze delle imprese di qualsiasi dimensione e complessità e lo facciamo grazie a una rete di 1400 sportelli, 1700 gestori e oltre 70 centri per le imprese. Attraverso questo modello vogliamo metterci a servizio di chi voglia crescere in modo sostenibile e cogliere al meglio le opportunità del settore”.