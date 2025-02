Cronaca Convegno approfondimento sul turismo in Maremma. Le previsioni per la prossima stagione 7 febbraio 2025

Grosseto: Quali saranno i flussi turistici previsti per l'imminente stagione estiva per la Maremma, e quali sono i cambiamenti evolutivi della domanda turistica che interessano anche la provincia di Grosseto? Quali sono i progetti d'innovazione e sviluppo dell'offerta turistica maremmana? Questi sono tra i temi che verranno affrontati giovedì 13 febbraio presso l'Hotel Granduca durante l'incontro organizzato da Confesercenti Grosseto. Il convegno, che inizierà alle 15, è aperto a tutti, soci e non. Dopo i saluti video del presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina , si entrerà subito nel vivo, con il primo intervento di Giuseppe Salomi , Area Manager Italia per Booking.com , il portale web leader di mercato, sul quale transitano milioni di prenotazioni per le vacanze dei cittadini italiani e stranieri, con dati in dettaglio relativi alla Maremma rispetto all'imminente stagione estiva. Successivamente prenderà parola Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale di Assoturismo Confesercenti, per illustrare il percorso avviato con NEXTourism come rete collaborativa di innovazione nel settore turistico. Sarà invece compito di Maila Bettaccini , responsabile turismo Confesercenti Toscana, illustrare gli sviluppi del progetto di crescita dell'enoturismo in Maremma attraverso la piattaforma digitale di visitmaremma.net . Gianluca Soldateschi , presidente provinciale Assoturismo di Confesercenti Grosseto, dialogherà invece con Marco Gasparri ( Kalimero.it ), Luigi Benelli Di Maro (LBM) e Salvatore Cavallaro (TSA Argentario), su comunicazione e servizi digitali nel settore turismo, mentre l'intervento conclusivo sarà lasciato ad Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, sul ruolo degli enti locali nell'innovazione dell'offerta turistica. Il dibattito sarà moderato dal direttore provinciale dell'associazione Andrea Biondi , ed alla conclusione, prevista per le ore 17, sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti da parte di Enegan Energy Partner di Confesercenti Grosseto. Seguici



