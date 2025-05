Attualità Convegni alla Fiera di Tarquinia 2025: ambiente, ricerca e futuro al centro del dibattito 2 maggio 2025

Tarquinia: Alla 76° Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia, in programma dal 1° al 4 maggio al Lido, non ci saranno solo trattori e attrezzature d’avanguardia. Cuore pulsante della manifestazione saranno anche i convegni tematici, che daranno voce alla sostenibilità, alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e all’impegno delle comunità locali. Venerdì 2 maggio, alle 12:00, sarà la volta della presentazione della Comunità degli Orti del Cardarelli, un progetto nato con il supporto di Slow Food Italia che coinvolge studenti e promuove una cultura della biodiversità, dell’educazione ambientale e della partecipazione collettiva. Relatori dell'incontro saranno Gabriele Milani, presidente di Slow Food Lazio, Ines Innocentini, vicepresidente di Slow Food Lazio, e Odoardo Basili, agronomo. Nel pomeriggio, alle 15:00, l’incontro “Tensolab – Biotecnologie in movimento” metterà al centro il tema del riciclo organico e dei materiali compostabili, attraverso un dialogo tra scuola, ricerca e imprenditoria. Parteciperanno Cinzia Nemeth, co-fondatrice del SAEC Group, i professori Valerio Frau (ISS Calamatta), Graziano Mazzapicchio (IISS Cardarelli), Federica Mariani (IISS Cardarelli) e i loro studenti. Sabato 3 maggio, alle 10:30, focus sulle nuove tecnologie digitali legate alla meccanizzazione agricola, con un intervento su automazione, analisi dei dati e tracciabilità delle filiere, a cura del professor Danilo Monarca, docente presso il Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia. Alle 15:00, il convegno “Cambiamenti globali e biodiversità marina” offrirà uno sguardo sui grandi ecosistemi marini, con la partecipazione del professor Giuseppe Nascetti, professore emerito di Ecologia all’Università della Tuscia. Segue, alle 16:30, la degustazione “Divino 2025”, con la presentazione ufficiale della 19ª edizione del festival enologico “Divino Etrusco”. L’incontro sarà guidato dall’enogastronomo e critico del vino Carlo Zucchetti. A chiudere il programma, domenica 4 maggio alle 10:30, sarà l’incontro tecnico su “Ottimizzazione della fertilizzazione dei cereali autunno-vernini”, incentrato su strategie agronomiche per migliorare l’efficienza nutrizionale e ridurre l’impatto ambientale. Interverranno i professori Francesco Rossini e Roberto Ruggeri dell’Università della Tuscia. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno presso l’area convegni della Fiera. Un’occasione preziosa per ascoltare esperienze, progetti e visioni che guardano al futuro con concretezza e passione.

