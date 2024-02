Controlli tra stazione e via Roma: identificate sette persone, una fotosegnalata

Grosseto: Continuano i controlli della polizia municipale con il nucleo operativo sicurezza in zona stazione e via Roma. Oggi sono state identificate sette persone. Una di queste è stata fotosegnalata perché sprovvista di documenti. Durante i controlli gli agenti della municipale hanno anche sequestrato della cocaina: una delle persone fermate aveva infatti nascosto un piccolo quantitativo di droga negli slip.

L'azione odierna va a sommarsi alle molte iniziative messe in campo dalla polizia locale. Tra le ultime, in ordine di tempo, quella che ha portato, solo pochi giorni fa, all'arresto per spaccio di due cittadini extracomunitari. “I nostri agenti presidiano in modo costante il territorio. Un impegno che culmina con risultati tangibili anche nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti e merci illegali”. Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Sicurezza, Riccardo Megale.