Controlli sulle scogliere che dal Puntone arrivano al confine con Castiglione

I tecnici delle Bandite di Scarlino impegnati nella ricognizione della parte rocciosa della costa scarlinese



Scarlino: Al via il monitoraggio delle scogliere che dal Puntone arrivano al confine con Castiglione della Pescaia. Ad occuparsi dei controlli saranno i tecnici delle Bandite di Scarlino. La zona di Demanio marittimo compresa tra Cala Felice e Torre Civette è per la maggior parte formata da una costa a falesia con diversi promontori che si alternano ad insenature sabbiose e ghiaiose: l’erosione costiera, fenomeno che ha colpito inevitabilmente anche questo tratto di costa, influisce anche sulla parte rocciosa e si rende necessario, a fine stagione turistica, provvedere ad un controllo puntuale sulla situazione dei massi.

«Fino all’episodio accaduto ad una signora – dichiara il sindaco Francesca Travison – che attraversava gli scogli da Cala Violina a Cala Civette ed è stata colpita, fortunatamente in modo non grave, da un masso che si è staccato dalla parte rocciosa, non avevamo avuto mai segnali preoccupati sulla condizione delle scogliere. In via cautelare e su indicazione dei Vigili del fuoco chiuderemo il tratto dove è accaduto l’incidente fino alla fine del monitoraggio e installeremo dei cartelli per avvertire i frequentatori della costa di prestare attenzione sulle altre parti di scogliera. Al momento, occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni del fenomeno per poi individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto di scogliera con opere adeguate». Il sindaco ha firmato quindi un’ordinanza per chiudere il tratto di scogli tra Cala Violina e Cala Civette e per l’installazione della cartellonistica.