Controlli sugli autobus per la costa: Cisl apprezza l'attenzione per utenti e lavoratori

Grosseto: “Ringraziamo, il Prefetto, le forze dell’ordine e le istituzioni per i controlli effettuati ieri sull’autobus di Autolinee toscane che da Grosseto porta verso la costa”. Elena Paolella segretaria generale di Fit Cisl (foto cover) commenta i controlli che sono stati fatti nella serata di sabato 31 maggio sulla linea di Piombino.

“I controlli – dice Paolella – sono frutto di quanto concertato il 27 maggio scorso, durante un incontro in Prefettura, che aveva visto la partecipazione dei rappresentanti di AT e dei sindacati: ringraziamo il Prefetto per la sollecitudine e l’attenzione avuta rispetto a una situazione di disagio e pericolo che si era appena riproposta e che va gestita con questa attenzione. Durante i controlli effettuati, sono stati individuati passeggeri senza biglietto, ma anche persone in possesso di alcol e sostanze stupefacenti, proprio come era avvenuto e avevamo denunciato nella precedente stagione estiva”.

“Il controllo di ieri è un segnale importante nei confronti dei fruitori dei mezzi, dei genitori dei minorenni, ma anche dei lavoratori di At, che nella scorsa stagione estiva si sono trovati a gestire situazioni complicate, con evidenti disagi e pericoli. Un’azione che va anche a tutela dei lavoratori che usano i mezzi per raggiungere Piombino. Auspichiamo che questo sia un segnale efficace e che, i maggiori controlli concertati con le varie forze in campo, avviati ieri, possano davvero fare la differenza nei prossimi mesi, garantendo una maggiore serenità a tutti coloro che fruiscono dei mezzi pubblici”.