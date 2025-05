Controlli nei cantieri, potenziati organici dei servizi di prevenzione e sicurezza (Pisll)

Sono 25 le nuove figure che rafforzeranno l’organico destinato ai servizi Pisll (prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle tre Asl toscane: undici alla Toscana Centro, otto alla Nord-Ovest e sei alla Sud-Est. Ventitré sono già in servizio, mentre due saranno assunti nelle prossime settimane.

Firenze: A partire dal 2025 la Toscana si è infatti data l’obiettivo di ispezionare mille cantieri edili in più all’anno e, per farlo, sono stati potenziati gli organici dei servizi Pisll.

E’ un impegno che la giunta regionale si era presa a seguito del tragico episodio di via Mariti, a Firenze, quando, su proposta del presidente Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, sono stati stanziati quattro milioni e 800 mila euro (un milione e 600 mila euro l’anno fino al 2027) del fondo alimentato dalle sanzioni comminate in materia di sicurezza sul lavoro per l’assunzione di nuovo personale.

“Dopo la tragedia di via Mariti ci aspettavamo un grande investimento da parte del Governo per l’assunzione di professionisti e per intensificare le attività di prevenzione e controlli nei territori – spiegano il presidente Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – Ma così non è stato. Per questo abbiamo scelto di mettere in campo un’iniziativa autonoma, che ha già portato all’assunzione di queste ventitré nuove figure destinate a potenziare i PISLL, i servizi che si occupano concretamente dei controlli nei cantieri. Una misura condivisa con le organizzazioni sindacali confederali, che risponde a un obiettivo comune: rilanciare con forza l’impegno per la sicurezza sul lavoro. Un tema che è e resterà una priorità assoluta per la Regione Toscana e per l’assessorato al diritto alla salute”.

I controlli in Toscana

I cantieri edili rimangono un luogo dove alto è il tasso di infortuni, anche gravi e mortali. Nel 2024 i cantieri controllati dalle Aziende del sistema sanitario sono stati 5025, di cui 3.789 sono i cantieri ispezionati con sopralluogo e 1236 sono i cantieri controllati con controllo documentale.

A partire dal 2025, e per i seguenti tre anni, il progetto toscano prevede di portare il numero dei cantieri ispezionati con sopralluogo a circa 4.600 l’anno, ovvero 1.000 controlli in più ogni anno.