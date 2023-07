Controlli in materia di alcol, accertate tre violazioni dagli agenti di Polizia

Grosseto: Nell’ambito delle attività di controllo nelle zone più sensibili della città, nella giornata di ieri i Carabinieri e la Polizia Municipale di Grosseto hanno svolto un servizio congiunto mirato alle attività commerciali e di somministrazione presenti nelle vie ricomprese nell’area in cui recentemente è entrato in vigore il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21:00. Durante i controlli, i militari dell’Arma e gli agenti della Municipale hanno potuto accertare tre violazioni, due in un medesimo negozio ed una in un’altra attività del centro cittadino. Tra queste è da evidenziarsi la gravità di una in particolare, trattasi di vendita di un notevole quantitativo di birra a ragazzi quindicenni. Le tre violazioni accertate sono state immediatamente sanzionate. La sanzione ammonta a 1000 euro.In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, è prevista la sospensione dell'attività, per un periodo da tre a centottanta giorni.

“I controlli di ieri si sommano a quelli già svolti nei giorni precedenti, durante i quali erano già state accertate altre due violazioni dagli agenti di Polizia Municipale – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Urbana Riccardo Megale – Le attività di controllo proseguiranno anche in futuro, al fine di far rispettare i divieti imposti e rendere la zona sempre più sicura e vivibile da parte di residenti”.





foto di repertorio