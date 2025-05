Controlli antidroga della Municipale di Grosseto, fermato uno straniero irregolare: sarà espulso

Grosseto: Nella mattinata di ieri un cittadino straniero fermato dalla Municipale è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. Durante il controllo, l'uomo è anche risultato privo di documenti e di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Tutto è nato da alcune azioni sospette che hanno allertato gli agenti del nucleo operativo sicurezza della polizia locale. Il soggetto in questione è stato denunciato e, grazie alla collaborazione con l’ufficio immigrazione della Questura, sarà accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza per l’avvio delle procedure di espulsione.

“Ancora una volta – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – siamo a rivolgere il nostro plauso alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa. Il presidio del territorio è un'attività molto importante che merita attenzione continua e capillare. Il nucleo operativo sicurezza della Municipale lavora in questa direzione con risultati di tutto rispetto. La sinergia di questo gruppo con le altre Forze dell'ordine – concludono sindaco e assessore - ci permette di dare risposte puntuali ai cittadini”.