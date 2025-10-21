Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla

Orbetello: L'amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stata approvata la graduatoria provvisoria dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025” (con determina n. 744 del 17/10/2025).

La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy e riporterà solo l'indicazione del numero assegnato alla pratica, già comunicato in precedenza ai richiedenti il beneficio (nel caso non fosse stato ricevuto può essere richiesto telefonando al numero 0564/861228 o scrivendo a politicheabitative@comune.orbetello.gr.it).

La graduatoria è consultabile sul sito internet ufficiale del Comune di Orbetello, all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio Urp in piazza del Plebiscito n. 1, Orbetello piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.

Gli interessati possono presentare opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.



