Contributo a fondo perduto aggiuntivo Wedding – HO.RE.CA per bar e ristoranti

Grosseto: Per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto aggiuntivo riservato ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo “wedding/Horeca” di cui all’articolo 1-ter comma 1 del DL Sostegni bis n.73/2021 e che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO: • 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile; • 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); • 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina. La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 7 novembre e fino al 21 novembre 2022 mediante procedura web resa disponibile nel portale Agenzia delle Entrate. “Fatture e Corrispettivi”, e può essere trasmessa direttamente dal dichiarante o tramite intermediario. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è determinato a seguito della ripartizione dell’ammontare delle risorse disponibili a tutti i beneficiari pari a 10 milioni di euro. Per ricevere assistenza e avere maggiori informazioni contattare Irene Andreucci – responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419611 irene.andreucci@artigianigr.it. Seguici





