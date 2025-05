Contributi straordinari della Regione per l’Elba

Isola d'Elba: “Il primo intervento che abbiamo approvato ieri nella variazione di bilancio è il finanziamento per più di un milione a favore della Biblioteca Foresiana. Si tratta di un immobile di grande importanza Portoferraio e per l’intera Elba, per la cultura isolana e toscana, che è stato fortemente danneggiato dagli episodi di maltempo dello scorso febbraio. L’altro, invece, concerne la progettazione per il rifacimento della strada di collegamento con Rio in modo da consentire, successivamente, l’intervento strutturale nelle zone in cui la strada è franata, presentando adesso un quadro assai delicato”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un convegno sul rapporto tra sport e turismo all’isola d’Elba in vista del Rallye Elba e Trofeo Città di Porto Azzurro, si è soffermato, illustrandoli, sui contributi straordinari previsti dalla seconda variazione alla manovra di bilancio 2025-2027 approvata dalla Giunta regionale.

Per quanto riguarda la Biblioteca Foresiana, la Regione Toscana ha destinato un contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della Biblioteca comunale Foresiana. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario, fino a un massimo di 1 milione 250 mila euro, di cui 437 mila 600 per il 2025 e 812 mila 400 per l’anno 2026, per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della Biblioteca comunale Foresiana facente parte del centro culturale De Laugier.

Accompagnato, tra gli altri, dal sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, il presidente Giani ha effettuato un sopralluogo alla Foresiana, che con 67 mila volumi è la seconda biblioteca della provincia di Livorno e rappresenta un polo culturale di fondamentale importanza per l’isola.

Per quanto riguarda la strada di accesso al territorio comunale di Rio, invece, la Regione ha destinato un contributo straordinario alla Provincia di Livorno per la risistemazione della strada provinciale 26 in località Il Piano nel territorio di Rio. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Livorno un contributo straordinario, fino a un massimo di 270 mila euro per l’anno 2025, per la redazione del progetto esecutivo di risistemazione della strada provinciale 26 e per la strumentazione di monitoraggio finalizzata a consentire la percorribilità in sicurezza del tratto stradale da ripristinare.