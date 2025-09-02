Contributi per il canone di locazione

Sul sito del Comune di Scarlino tutte le informazioni: domande entro il 10 ottobre

Scarlino: È stato pubblicato il bando per la concessione dei contributi a integrazione del canone di locazione relativo all’anno 2025. Possono presentare domanda i residenti che siano conduttori di un alloggio con contratto regolarmente registrato e che siano in possesso di una attestazione ISE in corso di validità non superiore a 32.456,72 euro e di un ISEE non superiore a 16.500 euro.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a venerdì 10 ottobre 2025: per partecipare occorre compilare i moduli disponibili sul sito del Comune o in formato cartaceo agli uffici comunali. La domanda potrà essere trasmessa via pec all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure consegnata a mano all’ufficio Protocollo generale negli orari di apertura al pubblico.

Si ricorda che, in caso di beneficiari di assegno di inclusione (Adi), il contributo potrà essere erogato esclusivamente per i mesi nei quali non sia stato percepito l’assegno stesso.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali al numero 0566 38529 o scrivere all’indirizzo e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.



