Contributi canoni di locazione: il Comune di Follonica pubblica il bando

Possono richiedere un contributo, ad integrazione dei canoni di locazione, tutti i soggetti in possesso di specifici requisiti. La scadenza della presentazione delle domande è fissata al 16 settembre.



Follonica: L’amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2022. Possono richiedere un contributo, ad integrazione dei canoni di locazione, tutti i soggetti in possesso di specifici requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Follonica, essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica, possedere, con riferimento al proprio nucleo familiare, una certificazione Ise non superiore aa 29.545,98 euro e avere un valore Isee non superiore a € 16.500 euro per l’anno 2022. Inoltre è necessario non aver usufruito di altri benefici pubblici da qualunque ente, erogati a titolo di sostegno alloggiativi. Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute all’Ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre il 16 settembre, verificandone la completezza e la regolarità.

Sarà poi formalizzata una graduatoria generale, approvata con determinazione dirigenziale, e pubblicata all’albo pretorio. L’eventuale contributo sarà erogato dall’Ente nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale; il contributo è riferito alle spese sostenute per l’affitto nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e potrà essere assegnato solo dietro presentazione delle ricevute di pagamento del canone.

Le domande, compilate su moduli predisposti dal Comune e reperibili all’Ufficio casa, all’Urp e sul sito Internet del Comune di Follonica (www.comune.follonica.gr.it), dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune di Follonica, in largo Cavallotti, tramite Pec (follonica@postacert.toscana.it) oppure tramite raccomandata a/r (considerate ammissibili solo le domande pervenute entro il termine fissato, per cui l'arrivo fuori dal termine previsto, anche se derivante da ritardi postali non addebitabili all'interessato, comporterà l'inammissibilità). Il Comune raccomanda di consultare il bando in versione integrale, disponibile nella rete civica del comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “casa”. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio casa al numero 0566-59016.