Contributi alla Deceris, il Comune fa chiarezza: “Tutto secondo le norme”

Grosseto: "L’Amministrazione comunale di Grosseto, alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate da alcuni consiglieri comunali, ritiene opportuno fare chiarezza per evitare fraintendimenti e garantire la massima trasparenza e correttezza nell’informazione, al di là delle diverse opinioni politiche.

In particolare, in merito alle affermazioni relative al presunto finanziamento dell’associazione Deceris, è importante sottolineare che il Comune non ha mai concesso alcun finanziamento diretto all’associazione tramite delibera di Giunta. Come per tutte le realtà del terzo settore operanti sul territorio, anche Deceris ha partecipato a un bando pubblico che andava a premiare progetti con ricadute sociali ritenute meritevoli di contributo e per le quali sono stati previsti nel bando stesso criteri oggettivi e trasparenti di valutazione. Il progetto presentato dall’associazione è stato valutato da una commissione e, una volta ottenuto il punteggio necessario, è rientrato tra quelli ammessi al contributo, specificando che il

Comune ha riconosciuto meritevole di erogazione l’importo pari al 70% del complessivo del progetto, con l’ulteriore specificazione che la cifra è stata erogata solo a conclusione delle attività e a fronte della presentazione della rendicontazione. Il che significa che l’Amministrazione ha avuto piena visione e ha verificato l’utilizzo dei fondi. Questo percorso è stato completamente conforme alle regole previste dal bando, garantendo la trasparenza e il corretto utilizzo delle risorse. L’Amministrazione comunale ribadisce, quindi, che tutte le sue scelte sono state orientate dalla necessità di rispettare la legge e di operare nell’interesse collettivo, sempre nella massima trasparenza e legalità", termina l'Amministrazione comunale di Grosseto.