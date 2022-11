Contributi a fondo perduto per recupero acqua piovana e installazione autoclavi

Scadenza bando: 15 ottobre 2024



Monterotondo Marittimo: ll Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato un bando che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per realizzare impianti finalizzati al recupero dell’acqua piovana e per l’installazione di autoclavi e impianti di sollevamento idrico.

“In sintonia con le indicazioni comunitarie e nazionali – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo - con questa misura il Comune intende promuovere delle azioni concrete finalizzate al risparmio idrico, incentivando l’installazione di sistemi di recupero delle acque piovane. Inoltre, attraverso il bando eroghiamo contributi anche sull’installazione di autoclavi e impianti di sollevamento idrico, per risolvere il problema della carenza di acqua che si verifica da qualche anno a questa parte, negli invasi che alimentano l’acquedotto, creando disservizi alle famiglie. La finalità di questa misura è pertanto duplice: non sono solo sprecare meno acqua potabile, ma anche migliorare la qualità della vita dei cittadini.”

Il bando è rivolto ai proprietari, o aventi titolo, di immobili o terreni situati nel Comune di Monterotondo Marittimo. Sull’azione 1 la contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell’acqua piovana, costituita da sistemi di captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche con vasche di almeno 3mila litri interrate, o comunque non in vista, provenienti dalla copertura degli edifici. Anche la cisterna esistente del gasolio, se dismessa e opportunamente pulita, può essere recuperata, come serbatoio. L’impianto per il recupero dell’acqua piovana dovrà estendersi, in termini di collegamento tecnologico e funzionale, almeno ad uno dei seguenti servizi minimi: annaffiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree pertinenziali pavimentate e non; alimentazione delle cassette di scarico dei wc; usi tecnologici, come ad esempio per i sistemi di climatizzazione passiva/attiva. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati a partire dal 01/01/2022. L’importo massimo di contributo sull’azione 1 è di 2mila euro.

Sull’azione 2 la contribuzione potrà interessare gli impianti di deposito acqua, quali autoclavi e serbatoi in pressione, comprensivi degli impianti di sollevamento-pompaggio acqua, di seguito schematicamente ed indicativamente riassunti: installazione di pompa; installazione di serbatoio con capienza minima 200 litri; installazione dispositivo di aumento pressione press control; installazione elettrovalvola per carico serbatoio. Si specifica che l'impianto deve essere costituito da vasca di accumulo, gruppo di pompaggio, cassa d'aria in pressione o vasi chiusi di espansione con membrana atossica ed accessori. L'alimentazione della vasca di accumulo con l'acqua della rete pubblica avverrà mediante apposita tubazione, dalla quale non sono ammesse derivazioni, se non a servizio di impianti antincendio e salvo motivata deroga da valutarsi caso per caso dall'apposita commissione; per le suddette derivazioni e per gli impianti esistenti, ove non sia possibile l'adeguamento o l'accertamento, sarà imposta l'installazione di idonei sistemi di sicurezza. In ogni caso, il sistema di riempimento della vasca di accumulo non dovrà compromettere il regime idrico della rete di distribuzione a servizio del Comune di Monterotondo Marittimo.

L’importo massimo di contributo sull’azione 2 è di 1.000 euro per ogni singolo intervento di realizzazione e installazione di autoclave ed impianti annessi. Potranno essere avanzate domande di finanziamento per entrambe le azioni di intervento, per lo stesso immobile- area pertinenziale. Nel caso in cui i soggetti richiedenti non sono residenti nel Comune di Monterotondo Marittimo, la percentuale di contributo sarà e ridotta di una percentuale pari al 60%. La domanda deve pervenire entro il 15 ottobre 2024 all'ufficio protocollo del Comune di Monterotondo Marittimo, via Bardelloni, tramite PEC scrivendo a comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it o tramite consegna in formato cartaceo. In tal caso sulla busta dovranno essere riportati nome e recapito del mittente e la dicitura “bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico, realizzazione di autoclavi ed impianti di sollevamento idrico.”

Il bando e la documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/BANDO-PER-L-ASSEGNAZIONE-DI-CONTRIBUTI-IN-CONTO-CAPITALE-PER-LA-REALIZZAZIONE-DI-SISTEMI-DI-RISPARMIO-IDRICO--REALIZZAZIONE--DI-AUTOCLAVI-ED-IMPIANTI-DI-SOLLEVAMENTO-IDRICO--ANNUALITA--2022-2024..html

Info: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it, g.manni@comune.monterotondomarittimo.gr.it, 0566 906363