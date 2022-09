Contributi a fondo perduto acquisto attrezzature professionali: appello Confcommercio

Grosseto: “Attenzione, se dovete fare investimenti in attrezzature e macchinari professionali, il nostro consiglio è di aspettare ad effettuare l'acquisto fino alla data dell'apertura per la presentazione delle domande per ottenere il contributo a fondo perduto, perché manca veramente poco. Sono tante le richieste già arrivate ai nostri uffici e, pertanto, se siete interessati ad affidarci la presentazione della vostra domanda, contattateci quanto prima”. L ’accorato appello, rivolto alle imprese del settore della ristorazione e alle gelaterie e pasticcerie, arriva dal direttore dell’Ascom Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando.



L’associazione torna a ricordare l’atteso bando per l'accesso al "Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, disposto su Decreto dal Ministero per le Politiche Agricole. Il bando si rivolge alle imprese con i seguenti codici Ateco: 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, iscritte nel registro delle imprese da almeno dieci anni oppure, alternativamente, che abbiano acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nei 12 mesi precedenti; 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, sempre iscritte nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, che abbiano acquistato i suindicati prodotti, nel medesimo periodo di cui sopra, per almeno il 5% sul totale. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo massimo di 30 mila euro per ogni singola impresa, e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili.

Il fondo va a sostenere acquisti da fare e non già fatti; in altri termini, le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, come ben specificato dall’Ascom. Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti nei prossimi giorni, con Provvedimento direttoriale del MIPAAF. “Verosimilmente il provvedimento uscirà a fine mese – conclude Gabriella Orlando – e sono già oltre trenta le richieste pervenute ai nostri Uffici. Non conosciamo ancora le modalità per la presentazione delle domande o i criteri di assegnazione, ma è bene non perdere tempo se si vuole beneficiare di questa occasione. Il nostro Ufficio bandi è, infatti, già a lavoro. Per fare richiesta, scrivere una e-mail a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it, specificando la denominazione azienda e un nominativo di riferimento con relativo recapito telefonico”.