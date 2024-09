Contrasto allo spaccio in città: controlli, denunce e un arresto

Grosseto: Proseguono gli interventi di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona ricompresa tra via Roma e stazione ferroviaria. Venerdì 23 agosto, gli agenti del nucleo operativo sicurezza sono riusciti a sorprendere un uomo mentre cedeva la sostanza a un altro soggetto in cambio di denaro. Prontamente intervenuti e avendo assistito allo spaccio, gli agenti hanno proceduto all’arresto con direttissima, poi confermato con la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto. Durante i controlli precedenti sono state identificate trentadue persone e denunciate quattro per possesso di sostanze ai fini di spaccio. Non solo: due i fotosegnalamenti e cinque le segnalazioni alla Prefettura di Grosseto per relativi assuntori. In altre circostanze il personale in servizio ha provveduto a disperdere preventivamente i bivacchi che sono soliti formarsi in via Roma. Domenica 25 agosto, in via Merano, è stato individuato un soggetto su cui gravava un divieto di dimora, prontamente segnalato alla procura. Nella stessa giornata, in via Roma, è stato identificato un assuntore di droga.



Tra il 25 e il 29 agosto, nella zona compresa tra via Roma, via Fucini, via Merano e la stazione FS, sono stati effettuati cinque sequestri di stupefacenti per un totale di circa 65 grammi. A seguito di questi sequestri, tre persone sono state segnalate come assuntori e due denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Durante le operazioni è stata inoltre rinvenuta una pistola scacciacani nascosta in un contatore dell’acqua. L’attività è stata condotta dal Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale, e si aggiunge a quelle già segnalate in precedenza.

“Apprezziamo il lavoro svolto dalla nostra Polizia locale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -. Il controllo del territorio è complesso, anche in virtù di situazioni sempre più difficili da gestire. Ma le operazioni della nostra Municipale, siano esse autonome o in coordinamento con le altre Forze dell'ordine, riescono ad assicurare una situazione stabile che ci vede soddisfatti”.

“Il controllo di quell'area – spiega il comandante della Municipale Alessio Pasquini - rimane una priorità per il nostro Corpo, sia sotto il profilo della presenza con personale in divisa, sia sotto l'aspetto repressivo di attività illecite come lo è lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per tale ragione mi sento di ringraziare il personale che ha recepito tale obiettivo con ragione e spirito di iniziativa anche al di là del normale impegno di lavoro ordinario”.