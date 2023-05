Contrasto alle truffe, domani due incontri del progetto “Over to Over”

Venerdì 26 maggio al mattino, intervento nella festa dei pensionati di Confesercenti, mentre alle 15.30 incontro pubblico al centro sociale “Pace” di Grosseto: sarà presente anche l’Arma dei Carabinieri



Grosseto: Prosegue il progetto “Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”, promosso dal Ministero dell’Interno, realizzato grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine, dell’azienda Usl Toscana sud est e della società Simurg Ricerche.

Dopo lo sportello itinerante, pensato per dare informazioni utili ai cittadini interessati, iniziano gli incontri pubblici, che vedranno la presenza anche delle forze dell’ordine. Domani, venerdì 26 maggio, doppio appuntamento: alle 10, a Palazzo Aldobrandeschi, presentazione dei dati raccolti sulle truffe agli anziani nel Grossetano, all’interno della Festa regionale dei pensionati di Confesercenti, mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, appuntamento pubblico, in collaborazione con Auser, nella sala del centro “Pace”, in via Inghilterra a Grosseto.

Durante la conferenza, che vedrà la presenza di Flavia Martino, psicologa del progetto, e dell’Arma dei Carabinieri, saranno date informazioni utili per riconoscere, prevenire e sventare le truffe; saranno inoltre illustrati i servizi di supporto per le persone che invece ne sono state vittima. Intanto, prosegue la mappatura del fenomeno, attraverso un questionario anonimo che può essere compilato durante gli incontri o online all’indirizzo: https://bit.ly/truffeanziani2023. Maggiori informazioni sul sito www.coesoareagr.it