Cronaca Contraffazione: sequestrati in Europa 16 milioni di falsi. Bloccati anche in Italia 28 settembre 2022

28 settembre 2022 123

123

Redazione Roma: Tra dicembre 2020 e settembre 2022, con il supporto di Europol, è stata condotta una delle più grandi operazioni a livello europeo contro le contraffazioni, alla quale ha partecipato la Guardia di Finanza.

Come illustrato dal competente Ministero francese, l’operazione ha permesso complessivamente di sequestrare o bloccare 16,7 milioni di falsi, principalmente giocattoli. In Italia, il Nucleo Speciale Beni e Servizi, sotto l’egida del Comando Generale del Corpo, dopo aver preso parte ai consessi internazionali, ha inoltrato apposite segnalazioni operative qualificate ai Reparti territoriali. I prodotti segnalati erano riconducibili a noti marchi nel settore dei giocattoli, poi sequestrati, per 1,5 milioni di articoli, dalle Fiamme Gialle dei Gruppi di Novara e Rieti e delle Tenenze di Lendinara e Castel San Giovanni.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Contraffazione: sequestrati in Europa 16 milioni di falsi. Bloccati anche in Italia Contraffazione: sequestrati in Europa 16 milioni di falsi. Bloccati anche in Italia 2022-09-28T11:18:00+02:00 154 it Contraffazione: sequestrati in Europa 16 milioni di falsi. Bloccati 1,5 milioni in Italia dalla Guardia di Finanza PT1M /media/images/guardia-di-finanza-generico.jpg /media/images/thumbs/x600-guardia-di-finanza-generico.jpg Maremma News