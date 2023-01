Conto alla rovescia per l'Atlas Mountain Race 2023. Alla partenza Gianluca Scafuro

Atlas Mountain Race 2023: solo 18 giorni all'avventura più emozionante dell'anno!

Grosseto: L’Atlas Mountain Race in Marocco è una delle gare più impegnative al mondo per i ciclisti endurance.

Gianluca Scafuro ci riprova, dopo lo sfortunato ritiro nel 2022. La partenza è in programma il 3 febbraio 2023. Gianluca è determinato e si è preparato facendo lunghe uscite in bicicletta e lavorando sulla sua resistenza e forza.

Altri due toscani, Lenny Valentino Schiaretti e Andrew Thomas Daddi, il primo, storico compagno di viaggio di Gianluca nel loro primo viaggio estremo nel 2009 in Mongolia, il secondo compagno di avventura nella mitica Cape Epic in Sud Africa nel 2022, parteciperanno alla gara insieme a Gianluca, creando una forte rappresentanza toscana alla Atlas Mountain Race.

«Non è stato facile - dichiara Gianluca - avevo promesso di non arrendermi e di ripartire da dove mi ero fermato. Ho lavorato sodo per essere presente sperando di essere piu' fortunato dello scorso anno. Sono consapevole comunque che non sarà facile, ma sono pronto ad affrontare le sfide e a superare i miei limiti. Ho una grande motivazione e una forte volontà per raggiungere il traguardo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso di preparazione, da Pissei che ha creduto in me dall'anno scorso, agli sponsor del team che non fanno mancare mai il loro supporto. Non vedo l'ora di affrontare la gara e di condividere questa esperienza con tutti voi».

La Atlas Mountain Race è un evento estremamente impegnativo e solo i ciclisti più forti e determinati possono completarla. Gianluca, Lenny e Thomas hanno certamente le qualità fisiche e mentali per parteciparvi e cercare di arrivare in fondo.

Proprio qualche giorno fa è uscito su YouTube un bellissimo video - documentario di Markus Weinberg sulla Silk Road Mountain Race che Gianluca portò a termine nel 2021. Da non perdere per le immagini bellissime e soprattutto perché Markus fu per tanti km compagno di viaggio di Gianluca che appare spesso nel video.