Castiglione della Pescaia: Continuano i rinnovi di contratto in vista del prossimo campionato di serie A1 per la Blue Factor Castiglione: il capitano Luigi Brunelli e Oscar Lasorsa saranno ancora con i biancocelesti.

«Siamo soddisfatti per i rinnovi di Gigi Brunelli e Oscar Lasorsa – ha detto il presidente dell’Hc Castiglione Marcello Pericoli – a conferma della bontà del nostro progetto. Brunelli ha giocato con noi la prima volta nel 2012 e ormai è un castiglionese a tutti gli effetti. Con Lasorsa abbiamo dato continuità».

Luigi Brunelli, 33 anni, è arrivato per la prima volta nel Castiglione nella stagione 2013-14 provenendo dal Follonica dove era cresciuto e esordito anche in A1. Poi la parentesi al Siena nel 2067-18 e al Cp Grosseto per due stagioni (2018-2020). In maglia biancoceleste in campionato ha segnato 113 gol.

Oscar Lasorsa, 23 anni, cresciuto nel Follonica, ha militato in serie A1 per 6 stagioni: in tutto 114 presenze e 40 gol (oltre a Coppa Italia (2 gol), e coppe europee (10), A2 (10 gol); nell’ultimo anno nel Castiglione ha giocato fino a gennaio con la serie B (5 partite e 9 gol); poi in A2 con 16 partite e 17 reti conquistando la promozione in A1. Ha partecipato anche agli Europei con la Nazionale nel 2018 a Correggio (10 gol), e ai Mondiali nel 2019 con l’under19 in Spagna a Barcellona (5 gol).