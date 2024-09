Continuano i lavori per la Greenway: un nuovo viale alberato per la città

Grosseto: La Greenway di via De' Barberi sta diventando realtà. Il progetto esecutivo è figlio di un concorso di progettazione che prevede la riqualificazione dell'intero asse di penetrazione dal fiume Ombrone fino all'interno del centro storico. Al termine dei lavori, la città godrà dell'impianto di 239 nuovi alberi che andranno a costituire un vero e proprio polmone verde all'interno della città con nuove ciclovie e nuova viabilità fino a piazza De Maria. Attualmente sono in corso lavori di abbattimento di alcuni alberi di tiglio strutturalmente compromessi e non più sani che saranno sostituiti con altrettanti esemplari in un'altra area pubblica, cui si aggiunge il reimpianto di 8 nuove piante di acero minore negli spazi lasciati a seguito dell'abbattimento.



“Siamo veramente soddisfatti – dichiarano congiuntamente il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – di come stanno procedendo i lavori. Dopo una approfondita analisi sullo stato di salute e stabilità degli alberi già presenti in via De Barberi, si è reso necessario l'abbattimento di alcuni tigli. Un'operazione che soprattutto nei centri urbani si rende ciclicamente necessaria a fronte dell'esistenza di tutta una serie di reti di sottoservizi sotterranei come le condutture idriche, fognarie, di energia elettrica o di metano che in molti casi riducono considerevolmente il ciclo di vita degli alberi stessi. I tigli saranno sostituiti e reimpiantati con altri alberi nel rispetto del regolamento urbanistico. Siamo convinti che la Greenway diventerà un punto di riferimento per la comunità, favorendo la socialità e l'attività fisica migliorando così la qualità della vita dell'intera comunità. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile della città, che non solo abbellirà il paesaggio urbano, ma contribuirà anche alla riduzione dell'inquinamento e al miglioramento del microclima locale”.