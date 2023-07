Continuano gli Open Days alla Fondazione Polo Universitario Grossetano

Porte aperte alla fondazione polo universitario anche mercoledi’ 12 e venerdi’ 14 luglio, per scoprire tutte le opportunita’ di studio a grosseto

Grosseto: La Fondazione Polo Universitario Grossetano il 12 ed il 14 luglio apre le porte per iniziative di orientamento, in cui i futuri studenti avranno l'opportunità di conoscere personalmente e parlare con i docenti universitari dei corsi di laurea erogati a Grosseto dall’Università di Siena. E' ancora possibile effettuare la prenotazione telefonando ai seguenti numeri:

- Tel. 0564 441123 / 441111 per Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Economiche e Bancarie, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Politiche, Servizi Giuridici

- Tel. 0564 441110 / 441101 per Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale

- Tel. 3341147697 per Infermieristica

oppure scrivendo a fondazione.pologr@unisi.it.

In questi giorni sarà possibile entrare in contatto con quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, i servizi offerti e le strutture stesse: biblioteche, aule, laboratori. Anche le segreterie saranno a disposizione per qualsiasi informazione sulle immatricolazioni.

Ecco il programma, organizzato in collaborazione con l’Ateneo:

Mercoledì 12 luglio:

- Ore 8.30-12.30, Corso di Laurea in Infermieristica, Prof.ssa Monica Ulivelli, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Dott.sse Fulvia Marini e Laura Santini, Azienda USL Toscana Sud Est, Aula Magna 2;

Venerdì 14 luglio:

- Ore 11.00-13.00, Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione – Curricula: Educatore nei servizi per l'infanzia; Educatore sociale, Prof.ssa Maria Rita Mancaniello, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Aula 7;

- Ore 9.30-11.30, Corso di Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, curricula Banca e Finanza, Economia e finanza, Statistica e analisi dei dati, Prof. Ruggero Bertelli, Scuola di Economia e Management, Aula 6;

ED INOLTRE :

Mercoledì 12 luglio ore 10-12, Prof.ssa Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore all'orientamento dell'Università degli Studi di Siena per informazioni sull'offerta formativa e dei servizi dell'Ateneo, Aula delle Colonne.

Sede: Fondazione Polo Universitario Grossetano, via Ginori 43, 58100 Grosseto

Le aule sono al I° piano, accesso dal Giardino dell'archeologia.