Continuano gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sul fosso Torre Palazzi
Grosseto: Continuano gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud inseriti nel piano delle attività della bonifica (unità idrografica Albegna). Cb6 è intervenuto sul fosso Torre Palazzi con una manutenzione ordinaria, rimuovendo la vegetazione infestante in eccesso, utile a ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.
L’intervento è finalizzato a rendere più sicuro l’abitato di Capalbio. I lavori sono stati eseguiti rispettando le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema.