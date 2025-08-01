Ancora e ancora Chacarera e Milonga indimenticabili a La Bandita di Castiglione della Pescaia
Continua la grande estate in musica con Agimus
Castiglione della Pescaia: Ecco tutti gli appuntamenti del mese di AGOSTO (e non solo) nei tre festival organizzati insieme con il Comune di Castiglione della Pescaia e il direttore artistico, il maestro Gloria Mazzi. Più un altro festival a Roccastrada.
MUSICA DI MARE (ingresso gratuito)
DOMENICA 31 AGOSTO, ore 21, Belvedere dello sparviero, Punta Ala, Castiglione della Pescaia: Karima in "Lifetime" con Piero Frassi al pianoforte e Stefano Cocco Cantini al sax. Salotto musicale presentato dalla conduttrice radiotelevisiva Valentina Lo Surdo (recupero del concerto annullato domenica 13 luglio per maltempo)
SINFONIE D'ESTATE (ingresso gratuito)
VENERDÌ 8 AGOSTO, Belvedere dello Sparviero, Punta Ala, Castiglione della Pescaia, ore 21.15: Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" in "Fantasia dal musical" diretta da Giancarlo De Lorenzo, vocalist Clarissa Vichi
VENERDÌ 22 AGOSTO, piazza Solti, Castiglione della Pescaia, ore 21.15: Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Claudio Cohen, con Ida Riedel al violoncello solista, musiche di Mozart, Shostakovich e Beethoven
SABATO 6 SETTEMBRE, Orto dei Frati, Castiglione della Pescaia, ore 21.15: Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Adam Klocek, con Clara Franziska Schötensach al violino solista e Francesca Piccioni alla viola solista
NOTE AL CHIARO DI LUNA (ore 21.30, Casa Rossa Ximenes; ingresso al museo: 8 euro; info e prenotazioni: 0564 927244 – 0564 933678)
MARTEDÌ 5 AGOSTO: Lorenza Baudo (voce) e Raffaele Pallozzi (pianoforte)
MARTEDÌ 12 AGOSTO: Jole Canelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarra)
GIOVEDÌ 28 AGOSTO: Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra)
PAESI IN MUSICA A ROCCASTRADA (ingresso gratuito)
LUNEDÌ 11 AGOSTO, ore 21.15, chiesa della Santissima Concezione, Sticciano Alto: Annastella Gibboni, violino solo
LUNEDÌ 18 AGOSTO, ore 21.15, Parco del Chiusone, Roccastrada: Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Damiano Tognetti in "Musiche da film: colonne sonore Disney"