Grosseto: Continua la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e le scuole grossetane. Altre due studentesse sono state ospiti per uno stage di una settimana: Diletta Pau e Alessia Moretti, dell’istituto Rosmini di Grosseto – terza N dell’indirizzo economico sociale – hanno passato una settimana all’interno dell’ente per conoscerne l’attività e le iniziative portate avanti sul territorio.

Dopo una prima fase più attinente al loro percorso di studi, a contatto con gli impiegati amministrativi di Cb6, le ragazze hanno approfondito tematiche relative ai lavori di manutenzione ordinaria, ai progetti e alla comunicazione. Nell’ultima giornata hanno anche potuto partecipare alla semina dell’argine del fiume Ombrone al Berrettino, che fa parte del progetto Argini Fioriti.

“E’ stata un’esperienza sicuramente interessante – racconta Diletta Pau – sono rimasta colpita dal grande lavoro che c’è dietro la procedura di archiviazione delle pratiche, un’attività che non pensavo il Consorzio eseguisse, ma che è necessaria per portare avanti tutti gli interventi sul territorio”.

“Dopo questa esperienza – aggiunge Alessia Moretti – posso dire di conoscere meglio l’attività della bonifica in Maremma, di come questa ha reso possibile la vita nella nostra terra e dei lavori che ancora oggi vengono fatti per prevenire il rischio di alluvioni”.

Particolarmente interessante l’esperienza di Argini Fioriti, un progetto di Cb6 e dell’Università di Pisa che ha due obiettivi: da una parte aiutare le api, insetti fondamentali per la vita sul pianeta perché impollinano il 70% delle specie vegetali, dall’altra allontanare animali che invece con le loro tane rappresentano un pericolo per l’argine e per la sicurezza idraulica (istrici, tassi, volpi e nutrie).

A guidare le due studentesse nello stage è stato Carlo Cagnani, direttore area amministrativa del Consorzio 6 Toscana Sud: “Ormai da anni – ricorda – accogliamo ragazze e ragazzi delle scuole grossetane. Sono iniziative sicuramente utili per gli istituti, ma molto importanti anche per il nostro ente che vuole farsi conoscere e sempre di più aprirsi alla comunità. Per questo auspichiamo che presto possa esserci un coinvolgimento anche della provincia di Siena, per illustrare ai giovani le attività che vengono fatte sia negli uffici che sul campo”.

In questo ultimo stage per le studentesse c’è stata la possibilità di partecipare alla semina dell’argine dell’Ombrone, eseguita dal tecnico Marco Stefanucci e dal trattorista Paolo Brizzi. “Una giornata sicuramente interessante – afferma Brizzi – che fa parte di un bel progetto che speriamo possa dare risultati importanti”. Per Brizzi un’attività diversa da quella usuale sugli argini dei corsi d’acqua, che rappresenta l’impegno prioritario per Cb6, finanziato direttamente dal contributo di bonifica: “La manutenzione è fondamentale – spiega l’operatore – cerchiamo di svolgere il miglior lavoro possibile per tenere in ordine gli argini, perché un argine trascurato diventa pericoloso”.