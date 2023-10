Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana sull'Albegna

Grosseto: Continua senza sosta l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana nell’unità idrografica Albegna.

Cb6, il cui compito è di eseguire la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, interviene costantemente sul fiume Albegna e sui suoi affluenti, per tenere i corsi d’acqua in ordine e ridurre il rischio idraulico. Stavolta i lavori, inseriti nel piano delle attività della bonifica 2023, hanno riguardato il canale principale 6 che scorre a ridosso dell’abitato di Albinia e anche sotto il ponte della strada regionale 74 maremmana: è stata eseguita la decespugliazione meccanica della vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica del fosso. Il canale principale 6 defluisce nel fiume Albegna ed è quindi importante regolare il deflusso delle sue acque, ancora più vista la vicinanza di abitazioni, ponti e attività produttive.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Regione a tutela della flora e della fauna in Toscana.