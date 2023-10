Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull'Albegna

Grosseto: Continua senza sosta l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’unità idrografica Albegna con gli interventi sul fiume e tutti i suoi affluenti. Inseriti nel piano delle attività della bonifica 2023, sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria sui fossi che scorrono nell’area di Campo Regio, nella zona di Albinia: l’obiettivo è la messa in sicurezza idraulica attraverso la rimozione della vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica.





E’ un’area che presenta particolari criticità, viste le modeste pendenze che non aiutano a far defluire le acque verso valle. Uno dei fossi interessati agli interventi, il canale secondario numero 13, scorre poi sotto il ponte della linea ferroviaria Pisa-Roma: la sua manutenzione è quindi fondamentale. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud esegue gli interventi nel rispetto delle direttive regionali per la tutela della flora e della fauna sui corsi d’acqua toscani.