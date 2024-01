Continua il progetto di formazione e crescita dei giovani del Follonica Hockey

Follonica: Uno degli obiettivi primari del Follonica Hockey è sempre stato quello di crescere e formare i ragazzi che si avvicinano a questo sport, a partire dal mini hockey passando per tutte le categorie giovanili U13, U15, U17, U19.

A dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto negli anni, nella rosa attuale del Follonica Hockey di A1, 8 giocatori su 10 provengono proprio dal vivaio follonichese. Oltre a questi, moltissime squadre hanno tra le loro fila ragazzi provenienti sempre dalle giovanili della città del Golfo tra tutte Grosseto, Lodi, Castiglione della Pescaia etc etc.

Per continuare questa bellissima e gratificante tradizione anche per il 2024, Alberto Cabiddu sarà al centro del progetto di formazione ed avvicinamento alla serie maggiore dei giovani integrando la rosa della A2, sia per continuare la crescita personale sia per aiutare i suoi compagni più giovani. Franco Polverini avrà a disposizione per il campionato di A2, oltre ad Alberto, anche Claudio Bracali che da Gennaio 2024 potrà mettere al servizio del tecnico biancoazzurro le sue qualità come già stava facendo nell’U19.