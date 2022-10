Dopo aver presentato il masterplan di interventi a medio e lungo termine, l’azienda mette in campo per martedì 25 ottobre un impegnativo piano di sette interventi nel tratto più fragile della dorsale, con l’obiettivo di prevenire dispersione idrica e disservizi improvvisi



Roccastrada: Continua il grande impegno di AdF per migliorare le infrastrutture. Dopo aver presentato il masterplan di interventi a medio e lungo termine che prevedono consistenti investimenti, a partire dai 1,5 milioni per la sostituzione di circa 3 chilometri della dorsale di adduzione che dallo snodo di Monteleoni serve il territorio comunale, l’azienda mantiene alta l’attenzione per prevenire la dispersione idrica e i disservizi improvvisi.

Per martedì 25 ottobre, infatti, AdF mette in campo un complesso piano di sette interventi nel tratto più fragile della dorsale, quello che verrà bonificato nel corso del prossimo anno: grazie a un grande impegno logistico, questi lavori – che non possono essere eseguiti ad acqua aperta – sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta e ridurre il più possibile eventuali disservizi ai cittadini.

I lavori, che vedranno complessivamente impegnate un totale di 30 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne, inizieranno alle 7 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella parte alta di Roccastrada paese, in località Sassofortino e Roccatederighi a partire dal primo pomeriggio e nelle località Piloni e Torniella in serata.

Gli interventi dovrebbero terminare salvo imprevisti intorno alle 17.30, quando inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della tubazione della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi la condotta.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato nel corso della nottata – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.