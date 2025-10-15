Contenzioso con i Pescatori, il Comune ricorre in cassazione. Il sindaco: «Una scelta obbligata in assenza di proposta»

Orbetello: Il Comune di Orbetello ricorre in alla Corte di Cassazione in merito alla sentenza di appello riguardante il lodo arbitrale sui canoni dell'Orbetello Pesca Lagunare legati alla Laguna.

«La sentenza di appello arrivata qualche mese fa – ricorda il sindaco Andrea Casamenti - aveva dato ragione alla cooperativa Orbetello Pesca Lagunare per quanto riguarda il pagamento del canone futuro. Dietro apposita relazione dei legali dell'Ente comunale è stato deciso di fare ricorso in Cassazione dato che ci sono tutti gli elementi per modificare la decisione in appello. Il Comune rimane convinto che i debiti pregressi possano essere sicuramente abbattuti, ma certamente non i canoni futuri a partire dal 2020».

Sul Lodo Pescatori il primo cittadino, inoltre, sottolinea il doppio ruolo dell’amministrazione comunale: «Voglio rimarcare – aggiunge - il fatto che l’amministrazione è sempre stata vicino alle famiglie dei pescatori e siamo stati noi, nel 2019, a concedere il rinnovo della convenzione che, altrimenti, si sarebbe conclusa nel 2019. D’altro canto, però, bisogna sempre tener presente che il Comune gestisce i soldi pubblici e l’amministrazione comunale ha il dovere di fare gli interessi di tutta la comunità. Il Comune, pertanto, come sostenuto dall’arbitro di parte nella procedura di Lodo arbitrale continua a sostenere che soltanto i pagamenti pregressi e non quelli futuri possano essere abbattuti».

«Ora – conclude il sindaco - la decisione dovrà essere presa dalla Corte di Cassazione. Ricordiamo che il ricorso all’ultimo grado di appello, com'è successo più volte anche in questi mesi con altri procedimenti, potrebbe cambiare tutto, fino a ribaltare la situazione. Purtroppo dall'Opl non è arrivata una proposta di accordo concreta e sostenibile come invece avremmo auspicato: in realtà non è arrivato alcun genere di proposta e il ricorso all'ultimo grado di giudizio è stata praticamente una scelta obbligata a tutela dell'Ente e dei cittadini tutti».



