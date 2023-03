Contadini in classe per 600 alunni e 36 scuole maremmane

Grosseto: Dal cuore della campagna ai banchi di scuola per incontrare 600 piccoli alunni di 36 classi tra scuole primarie e dell’infanzia della provincia di Grosseto. In classe arrivano i contadini e le contadine per promuovere la sana alimentazione, il consumo consapevole, la stagionalità, la filiera corta, la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e l’importanza di salvaguardare la biodiversità. E’ partita ufficialmente dall’asilo Piccoli Passi di Bagni Roselle il progetto didattico promosso da Coldiretti Grosseto e l’ufficio regionale scolastico della Regione Toscana con la collaborazione di Donne Impresa Coldiretti, Giovani Impresa Coldiretti Campagna Amica che si pone come obiettivo quello promuovere e concretizzare progetti didattico formativi innovativi rivolti agli studenti. In classe per la prima lezione c’erano insieme al coordinatore di Campagna Amica, Andrea Masini, due giovani imprenditrici: Marianna Dori che con la sorella Eleonora conduce la storica azienda di famiglia ai piedi della grande zona archeologica etrusco-romana dell'antica Roselle specializzata nella coltivazione di ortaggi e nella ristorazione a km zero e Lucia Dori dell’azienda agricola Podere Cantoni I° che, insieme al fratello Lorenzo, alleva bovini di razza Chianina IGP e produce farine e olio EVO.



“Con il progetto Curiosi per natura vogliamo portare la campagna in classe ed i bambini in fattoria. – spiega Ilaria Di Ludovico, Delegata Donne Impresa Coldiretti Grosseto - Il lungo periodo di pandemia, e l’impossibilità di raggiungere in presenza e liberamente le scuole e gli alunni, ci hanno portato a sviluppare un nuovo approccio multicanale all’insegnamento e nuovi strumenti per stimolare l’attenzione, la sensibilità e la curiosità dei nostri giovani interlocutori anche restando a distanza. Il progetto coinvolgerà 600 alunni di 36 classi di 7 comuni della nostra magnifica terra mettendo a disposizione un vero e proprio percorso educativo che le scuole potranno fare in parte anche in autonomia grazie ai nostri cartoon e tanto materiale didattico per accompagnarli successivamente alla visita nelle fattorie dove potranno incontrare i nostri agricoltori nelle stalle come negli apiari, nei frantoi come nel vivaio o nei nostri mercati di Campagna Amica. E’ un progetto unico nel suo genere che Coldiretti ha messo al servizio del sistema scolastico del nostro territorio anche per i prossimi due anni”.

Il progetto di Coldiretti è strutturato sull’efficacia di quattro cartoon dedicati al tema del latte, dell’olio extravergine, del miele e dei cereali, dove i protagonisti, la Mucca Mu, Oliva l’oliva, l’Ape chiacchierona e la Spiga Amica, conducono per mano gli alunni alla scoperta del loro mondo con un linguaggio semplice e diretto. Il tutto corredato dall’opuscolo “Curiosi per natura” edito da Campagna Amica, schede tematiche, libricini da leggere e colorare per favorire la conoscenza e valutare il grado di attenzione fino ai compiti…in campo con le ricette da preparare anche a casa in famiglia e le degustazioni per sviluppare i cinque sensi. A fare il percorso inverno, dai banchi alla campagna, saranno anche i piccoli alunni che potranno toccare con mano quello che hanno appreso in classe sul mondo delle api, dell’olio, dei cereali e del latte grazie alle visite nelle aziende agricole dove saranno sempre gli agricoltori a condurli per mano. “In classe – conclude il Direttore provinciale, Milena Sanna – parliamo del collegamento tra una buona e sana alimentazione e la nostra salute evitando il cibo spazzatura ma anche di come leggere, per esempio, l’etichetta per capire la provenienza di un prodotto o ancora la stagionalità delle nostre coltivazioni e l’importanza di evitare sprechi alimentari così come delle risorse. I bambini sono il primo avamposto per far maturare una nuova generazione di consumatori”.