Consulta per la Disabilità: avviso per la costituzione, domande entro l’8 luglio

Monte Argentario: L’Amministrazione Comunale di Monte Argentario intende procedere alla costituzione della Consulta per la Disabilità, per questo è pubblicato un avviso teso ad acquisire domande di partecipazione. Possono avanzare richiesta di partecipazione i cittadini disabili residenti nel Comune di Monte Argentario o in alternativa familiari di cittadini disabili residenti, rappresentanti di Organizzazioni operanti sul territorio comunale che abbiano tra gli scopi sociali la tutela dei diritti delle persone disabili. La domanda compilata sull’apposito modulo pubblicato con l’avviso dovrà essere presentata al Comune entro l’8 luglio 2025. Secondo il regolamento recentemente approvato dal consiglio comunale la Consulta opera come organismo permanente con funzioni di collaborazione, propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei suoi organi sulle tematiche inerenti la sfera della disabilità, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale, per rimuovere le barriere che impediscono il pieno sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili. Seguici



