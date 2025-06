Attualità Consorzio Vino Chianti in Asia: seconda tappa del tour tra Thailandia e Vietnam 10 giugno 2025

Il 17 giugno a Bangkok, il 19 giugno a Ho Chi Minh: riprende il Chianti Asian Tour 2025, con quasi 160 etichette in degustazione Firenze: Il Chianti Asian Tour 2025 continua il suo percorso nel Sud-est asiatico. Dopo il debutto in Giappone, il Consorzio Vino Chianti arriva il 17 giugno a Bangkok e il 19 giugno a Ho Chi Minh City, portando in degustazione complessivamente 158 etichette. A Bangkok si terrà la masterclass “Chianti Superiore Docg: le sfumature e il carattere vibrante del vino toscano più versatile a base di Sangiovese, attraverso un'esclusiva mini degustazione verticale”, condotta dalla wine educator Wine & Spirits Education Trust Sariya Kampanathsanyakorn. A Ho Chi Minh, la masterclass sarà dedicata all’annata 2023 e alle sottozone: “Chianti D.O.C.G. Quintessenza della Toscana – un'entusiasmante degustazione orizzontale dell'annata 2023 attraverso le sue sette sottozone di produzione”, guidata da Tu Le Huy, presidente della Sommelier Saigon Association. “Si tratta di mercati che rispondono con grande attenzione, dimostrando interesse per la qualità e l’identità del nostro vino – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Portare il Chianti in Asia significa costruire relazioni, rafforzare la nostra presenza e raccontare il valore di un prodotto che unisce tradizione, versatilità e stile”. Oltre alle masterclass, il programma prevede sessioni di walk-around tasting riservate a importatori e operatori professionali. Il tour continuerà nelle prossime settimane in altri Paesi dell’area.

