Consorzio di bonifica Cb6: completata la manutenzione sul fosso Rispescia

Grosseto: Completati i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Rispescia. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, nell’unità idrografica Pianura Grossetana, ha eseguito la decespugliazione meccanica della vegetazione presente in eccesso nella sezione del corso d'acqua vista la presenza di un rilevato arginale fondamentale per la protezione delle aree adiacenti. L’intervento di Cb6, inserito nel piano delle attività della bonifica, serve anche controllare lo stato idraulico dell'opera escludendo la presenza di buche o smottamenti che potrebbero determinare un crollo dell'opera in caso di precipitazioni intense.



Il fosso, inoltre, scorre nei pressi dell’abitato di Rispescia sotto il ponte della strada statale Aurelia e, poco più a valle, sotto il ponte della linea ferroviaria Pisa-Roma: oltre alla tutela del rischio idraulico per la frazione di Grosseto è fondamentale proteggere automobilisti e viaggiatori con il treno. I lavori sono stati realizzati rispettando le disposizioni delle direttive regionali sulla manutenzione dei corsi d'acqua.