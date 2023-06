Grosseto: Anche il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud celebra la festa della Repubblica. Per partecipare all’importante ricorrenza, Cb6 ha deciso di illuminare con i colori del tricolore la sede di viale Ximenes 3 a Grosseto, di recente dotata di luci a led a bassissimo utilizzo di energia proprio pensando a occasioni di particolare importanza per la vita cittadina.

Nelle serate che hanno preceduto e che seguiranno la ricorrenza del 2 giugno le luci avranno quindi i colori della bandiera italiana in segno di appartenenza e di rispetto per il tricolore. Questa speciale illuminazione sarà ripetuta in occasione di altri avvenimenti nei quali ricordare il legame delle istituzioni con la cittadinanza.