Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, a breve sarà attivato l'impianto di irrigazione

Grosseto: Sarà attivato nei prossimi giorni l'impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Finora il via non è stato possibile a causa delle condizioni del fiume Ombrone alla Steccaia; l'acqua è infatti ancora troppo torbida, e non consente la messa in funzione dell'impianto. Se l'acqua del fiume è torbida e trasporta materiale, come avviene in caso di precipitazioni, l'impianto non può funzionare perché far passare acqua provocherebbe occlusioni nelle condotte e malfunzionamenti.

I tecnici e gli operatori di Cb6 hanno già provveduto a ripulire il primo tratto di condotta dalla Steccaia a San Martino, ora si richiedono condizioni migliori dell'acqua per provvedere al lavaggio della condotta da San Martino verso valle proprio per evitare che si formino depositi di limo nel canale principale e soprattutto nelle condotte comiziali. Auspicando in condizioni meteo favorevoli, l'impianto potrebbe iniziare a distribuire acqua alle utenze servite già all'inizio della prossima settimana.