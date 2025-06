Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Giani e Saccardi su conferma Andrea Rossi alla presidenza

Firenze: "La riconferma di Andrea Rossi alla presidenza del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano rappresenta un segnale di continuità e fiducia in un percorso che, sotto la sua guida, ha portato risultati significativi per l’intero territorio. La Toscana riconosce il valore di un lavoro condiviso, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, puntando sulla sostenibilità, sull’internazionalizzazione e su progetti visionari come quello delle Pievi. L’aumento dell’export e la ripresa del mercato interno testimoniano l’efficacia di una strategia che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Auspico che questo terzo mandato possa consolidare ulteriormente il prestigio del Vino Nobile di Montepulciano, rafforzando il suo ruolo di ambasciatore di qualità e tipicità toscana nel mondo."

Lo hanno dichiarato il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente con delega all'agricoltura Strefania Saccardi dopo che Andrea Rossi è stato confermato per la terza volta presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.