Consorzio Cacif, da 50 anni sulle strade d’Italia

Il consorzio nato al Casone di Scarlino, festeggia il cinquantenario con 14 soci, 7 dipendenti, e un parco mezzi quasi completamente rinnovato. “Nonostante le difficoltà siamo arrivati a un traguardo importante”, dice Michele Demi alla guida degli autotrasportatori



Scarlino: Compie 50 anni il consorzio Cacif, la società cooperativa che unisce gli autotrasportatori. Fondato nel dicembre del 1973 da tredici “padroncini”, il Cacif impiega adesso quattordici soci e sette dipendenti e rappresenta una delle aziende più attive della zona nord della provincia di Grosseto.

Per celebrare questa importante ricorrenza il consorzio ha organizzato al Villaggio Mare Sì di Follonica un evento; un modo per ripercorrere le tappe della sua storia e per attribuire alcuni riconoscimenti a chi ha contribuito, con il proprio lavoro, alla crescita di questa preziosa realtà.

“Una ricorrenza da celebrare, soprattutto in un momento così complicato per l’economia del nostro Paese e per il settore dell’autotrasporto – commenta Michele Demi, presidente del Cacif -. Dalla costituzione dell’unione di imprese ad oggi non abbiamo mai smesso di viaggiare, neppure durante la fase più critica della pandemia”.

Specializzato nella movimentazione di sostanze pericolose, il Cacif nasce al Casone di Scarlino per trasportare l’acido solforico e i suoi derivati. A guidarlo in quegli anni è Angiolino Niccolini, che con lungimiranza contribuisce allo sviluppo della società cooperativa. Oggi, l’attività del Cacif si snoda tra i tre piazzali di Follonica (in zona industriale), quello di Scarlino (località Casone) e il nuovo piazzale a Rosignano Solvay (zona Morelline) attivo dallo scorso gennaio. Il parco mezzi, che nell’ultimo anno è stato rinnovato per metà, è composto da 50 macchine, 5 motrici e rimorchi, 60 cisterne per il trasporto di prodotti chimici.

“Lavoriamo principalmente nel trasporto di merci pericolose – aggiunge Demi – per questo diamo molta importanza alla formazione del nostro personale e al loro benessere: sono questi gli elementi che ci guidano da sempre nella gestione del consorzio”. Ed è anche l’attenzione al personale che ha contribuito alla crescita costante che il Cacif ha registrato in questi anni. “Nonostante le difficoltà più recenti, come il caro carburante, gli esiti della pandemia, il problema degli indennizzi per le operazioni di carico e scarico – sottolinea Gianfranco Del Poeta, del cda del Cacif – siamo riusciti a rimanere sul mercato ed è anche per questo che il traguardo che abbiamo raggiunto merita di essere celebrato”.

Un plauso per l’attività svolta e gli auguri di buon lavoro al consorzio, da sempre associato a Cna, arrivano anche dal presidente dell’associazione grossetana degli artigiani Riccardo Breda: “Al consorzio, che ha rappresentato e rappresenta un settore importante della nostra economia, auguro ancora anni di lavoro proficui e soddisfacenti”.

Durante la serata di festeggiamenti, alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Follonica Alessandro Ricciuti, i rappresentanti di Cna Grosseto Riccardo Breda, presidente, Anna Rita Bramerini, direttore, Davide Pecci, coordinatore di Cna Fita, Vittoria Cassioli responsabile della sede Cna di Follonica, oltre Renzo Alessandri e Roberta Rosini, attuali componenti del collegio revisori di Cacif, sono stati consegnati anche dei riconoscimenti a: Angiolino Nocciolini, socio fondatore e primo presidente alla guida del Cacif, Bruno Cacci e Giorgio Sartoni, soci fondatori, i presidenti Roberto Nocciolini e Gianfranco Del Poeta, che celebra anche i 40 anni all’interno del consorzio, e Massimo Cursi, dipendente del Cacif da 40 anni e prossimo alla pensione.