Console Generale Usa Daniela Ballard accolta in Municipio

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Legame forte tra noi e l'America, penso a un gemellaggio con una città statunitense” Grosseto: “Questa mattina ho avuto l'onore e il piacere di accogliere nel mio ufficio in Municipio la Console Generale statunitense Daniela Ballard. Si è trattato di un dialogo amichevole e costruttivo. Il rapporto tra il nostro territorio e gli Stati Uniti è da sempre solido: forte l'impatto nel settore turistico e in quello imprenditoriale e dell'export. Alla Console Generale ho anticipato l'intenzione mia e dell'Amministrazione che rappresento di stringere ulteriormente il legame tra la nostra comunità e quella statunitense, magari anche tramite un'attività di gemellaggio che favorisca lo sviluppo di importanti sinergie istituzionali, culturali ed economiche”. Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in una nota. All'incontro ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti.

