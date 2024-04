Consiglio provinciale: si costituisce il gruppo Forza Italia Ppe

Grosseto: Amedeo Gabbrielli, neo consigliere provinciale, ha costituto il gruppo consiliare Forza Italia Ppe con un chiaro intento: «Così il centrodestra avrà più forza anche in provincia, con una maggiore ed identità».

Del resto secondo Forza Italia Ppe c’è una chiara ed evidente anomalia, legata a una difficile situazione politica creatasi in Provincia: presidente appartenente al centrosinistra, ma con maggioranza dei consiglieri del centrodestra. «In questa situazione il consiglio provinciale avrà difficoltà per il regolare funzionamento – precisa Gabbrielli – e per questo motivo il presidente dovrebbe dimettersi anche se la legge Del Rio gli permetterà di rimanere in carica e di governare». Il gruppo Forza Italia Ppe chiede quindi alla minoranza di riconoscere la sconfitta e accettare il ruolo centrale del centrodestra, determinante per le decisioni politiche del territorio. Amedeo Gabbrielli, infatti, precisa che: «Forza Italia Ppe porterà avanti le proprie politiche e i propri progetti costruttivi, da sempre rivolti al bene della collettività, dei ragazzi e della scuola, offrendo ai cittadini servizi e risposte funzionali al bene comune della nostra provincia».