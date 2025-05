Consiglio: Organismo indipendente di valutazione, nominati i componenti

La nomina negli uffici consiliari di San Rossore. Il presidente dell’Assemblea legislativa Mazzeo: “Compito importante per garantire che l’amministrazione operi in modo trasparente, efficace e responsabile”

Firenze – “Buon lavoro ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale appena insediato. Il vostro compito sarà importante per garantire che l’amministrazione operi in modo trasparente, efficace e responsabile. In questi anni abbiamo cercato di investire tanto sull'efficientamento e il miglioramento della macchina consiliare e sono convinto che il contributo dell’OIV sarà fondamentale per certificare ulteriormente la qualità della nostra azione amministrativa, rafforzando sempre di più il rapporto di fiducia con le cittadine e i cittadini della nostra regione”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, rivolgendosi Massimiliano Barbanera, Cinzia Crivelli e Nicola Tamburini, nominati stamani componenti dell’OIV negli uffici consiliari di San Rossore (PI).