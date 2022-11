Consiglio generale della Cisl: un momento di confronto per il futuro del territorio

In programma domani, venerdì 4 novembre, all’hotel Granduca la riunione dell’unione sindacale. Presenti all’incontro anche Giulio Romani, segretario nazionale confederale della Cisl, e Ciro Recce, segretario generale di Cisl Toscana



Grosseto: È in programma per domani, venerdì 4 novembre, dalle 9.30 alle 13, all’hotel Granduca di Grosseto, il consiglio generale della Cisl di Grosseto. Un incontro pensato per confrontarsi sui temi di lavoro dei prossimi mesi e sulle problematiche del territorio che spaziano dalle vertenze aperte all’inflazione, passando per le opportunità per i giovani, le infrastrutture, le politiche di welfare.

Presenti all’incontro, che coinvolgerà tutte le federazioni dell’unione sindacale di Grosseto, Giulio Romani, segretario nazionale confederale della Cisl, che concluderà i lavori, e Ciro Recce, segretario generale di Cisl Toscana.