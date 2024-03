Consiglio: da oggi il consigliere Andrea Ulmi è nel gruppo Misto

Lo ha comunicato, in apertura dei lavori d’Aula, il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo



Firenze: Il consigliere Andrea Ulmi, eletto nelle liste della Lega, a far data da oggi entra far parte del gruppo Misto con la denominazione “Gruppo Misto-Merito e Lealtà”. Lo ha comunicato all’Aula, in apertura della seduta, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il consigliere Ulmi, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento interno, ha dichiarato la propria appartenenza alla minoranza consiliare.