Consiglio Comunale per l’8 settembre

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in via ordinaria, per il giorno giovedì 08 settembre 2022 alle ore 9. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw



Di seguito le proposte che saranno trattate:

-Comunicazioni istituzionali.

-Modifiche al piano generale degli impianti pubblicitari.

-Modifica n.1 al programma triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con delibera C.C. n. 26/2022.

-D.lgs. 267/2000 art. 175: quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

-D.lgs. 267/2000 art. 175: ratifica deliberazione G.C. n. 292 del 09/08/2022 di variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

-Art. 57 del vigente regolamento del Consiglio comunale – mozioni e ODG – informazione al Consiglio su provvedimenti assunti.