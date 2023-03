Consiglio comunale. Pacella annuncia l’addio: “Questo sarà il mio ultimo consiglio”

“Da ora in avanti mi dedicherò interamente al partito”



Grosseto: In apertura di consiglio comunale di oggi giovedì 23 marzo 2023, il consigliere della Lega Claudio Cosimo Pacella ha chiesto la parola per annunciare che questo al quale sta partecipando sarà il suo ultimo consiglio comunale, in quanto a breve presenterà le proprie dimissioni dall’assise comunale per dedicarsi in modo completo al proprio partito.





Difatti, Pacella alcune settimane è stato eletto segretario provinciale della Lega: “Un incarico, - come ha detto Claudio Pacella durante il breve intervento in aula – che voglio onorare a tempo pieno e che non mi consente al tempo stesso di fare il consigliere comunale come vorrei e come ho fatto in passato”.

Pacella è stato per oltre 10 anni in consiglio comunale, e ha ricoperto nella passata consiliatura il ruolo di presidente del consiglio comunale.