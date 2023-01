Consiglio comunale Montefiascone: “Rombano a pieno regime via social le critiche”

Mentre rombano a pieno regime via social critiche dei cittadini alle passate Giunte Comune di Montefiascone, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luciano Cimarello in Consiglio Comunale sottolinea l’impegno profuso in questi mesi dalla Giunta targata Giulia De Santis

Montefiascone: “Le precedenti amministrazioni regine di immobilismo”. Mentre rombano a pieno regime via social critiche dei cittadini alle passate Giunte Comune di Montefiascone, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luciano Cimarello (nella foto) in Consiglio Comunale sottolinea l’impegno profuso in questi mesi dalla Giunta targata Giulia De Santis: “Mentre la minoranza sottolinea che negli ultimi 4 anni causa terremoto e pandemia le risorse sono state limitate”, sottolinea, “noi siamo orgogliosi di aver sdoganata tutto.

Abbiamo ottenuto un finanziamento di 500.000 € per il recupero dell’ex mattatoio, finanziamenti per l’efficientamento energetico di scuole ed immobili comunali, per la pavimentazione di diverse strade e la Via Francigena. Molto più di quanto avvenuto negli altri anni e con il virus covid non ancora debellato” .Con il voto di astensione della minoranza, viene approvato il nuovo regolamento tassa rifiuti. “I cittadini devono comprendere”, sottolinea la vicesindaca Rosita Cicoria, “che Arera realizzerà misure premianti per i cittadini che differenzieranno correttamente. Nostra priorità è recuperare le evasioni totali anche e soprattutto per rispetto di chi osserva le regole”.